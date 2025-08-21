El técnico extranjero que quiere Millonarios: ya dirigió en Colombia

El técnico extranjero que busca Millonarios

En las últimas horas se ha dado a conocer que Millonarios tiene a dos entrenadores como candidatos para asumir el cargo de director técnico.

La alternativa colombiana es Hernán Torres, quien ya estuvo al frente del cuadro 'embajador' y se conoció que también hay una posibilidad del exterior.

Se trata del estratega uruguayo Pablo Repetto, que actualmente no dirige a ningún equipo, pero que ya tuvo una experiencia en el Fútbol Profesional Colombiano.

La idea de Millonarios es concretar a un entrenador con experiencia, que conozca la Liga BetPlay y que pueda llevar a cabo su proyecto.

Pablo Repetto estuvo al frente de Atlético Nacional en 2024 y a pesar de lograr buenos resultados fue destituido del cargo.

El uruguayo cuenta con una importante trayectoria al haber sido campeón en su país con Fénix, Defensor Sporting y Nacional. También brilló en Ecuador al conquistar el título con Liga de Quito.