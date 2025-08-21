Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 10:39
El técnico extranjero que quiere Millonarios: ya dirigió en Colombia
Millonarios ya busca al reemplazo de David González.
Millonarios no levanta cabeza en la Liga BetPlay después de caer en la noche del miércoles 20 de agosto en condición de local ante Unión Magdalena con marcador de 1-2 en partido que estaba aplazado de la fecha 1.
La derrota ante el ciclón bananero complicó la situación del conjunto 'embajador', que se mantiene en la última posición del campeonato con un solo punto, luego de un empate y cinco juegos perdidos.
Ante el mal momento, el entrenador David González confirmó en rueda de prensa que no continuará en el cargo de director técnico de Millonarios, según le comunicaron los directivos.
Tras anunciarse la salida de González se comenzaron a generar rumores con respecto a su posible reemplazo para afrontar lo que resta del semestre, en el que Millonarios tratará de recuperar terreno en la Liga BetPlay y además pelear por el título de la Copa BetPlay.
El técnico extranjero que busca Millonarios
En las últimas horas se ha dado a conocer que Millonarios tiene a dos entrenadores como candidatos para asumir el cargo de director técnico.
La alternativa colombiana es Hernán Torres, quien ya estuvo al frente del cuadro 'embajador' y se conoció que también hay una posibilidad del exterior.
Se trata del estratega uruguayo Pablo Repetto, que actualmente no dirige a ningún equipo, pero que ya tuvo una experiencia en el Fútbol Profesional Colombiano.
La idea de Millonarios es concretar a un entrenador con experiencia, que conozca la Liga BetPlay y que pueda llevar a cabo su proyecto.
Pablo Repetto estuvo al frente de Atlético Nacional en 2024 y a pesar de lograr buenos resultados fue destituido del cargo.
El uruguayo cuenta con una importante trayectoria al haber sido campeón en su país con Fénix, Defensor Sporting y Nacional. También brilló en Ecuador al conquistar el título con Liga de Quito.
Fuente
Antena 2