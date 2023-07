"El tiempo dará la razón": Juanfer rompió el silencio y aumentó la tensión en Junior

Juan Fernando Quintero rompió su silencio, luego que se confirmara su salida de Junior de Barranquilla. El volante envió un mensaje en sus redes sociales, el cual aumentó la tensión que se vive por estos días en el cuadro ‘tiburón’.

El jugador precipitó su partida del equipo en el cual estuvo durante los últimos seis meses, alegando, supuestamente, que no estaba de acuerdo con el proceder del técnico Hernán Darío Gómez.

Sin embargo, habría otras motivaciones de índole económico que habrían hecho inviable su permanencia en Barranquilla, tal como lo detalló Carlos Antonio Vélez, director de Planeta Fútbol de Antena 2, en su cuenta de Twitter.

Juan Fernando Quintero, en todo caso, quiso salir al paso de la información periodística que apuntaba a los verdaderos motivos de su salida.

“Hola amigos. No sabía que una decisión personal iba a traer tantas historias y tantos cuentos. En su momento se hablará del tema, por el momento disfruten de la despedida de Sebastián Viera. A la gente no se le puede engañar y el tiempo dará la razón. Y Barranquilla me acogió como uno más… feliz tarde a todos y que disfruten”.

El jugador de 30 años, una vez se concrete su partida del Junior, cuenta con algunas posibilidades en el mercado de fichajes. La más mencionada es la de Cruz Azul de México, conjunto que podría tener en cuenta al jugador antioqueño.

Quintero, mientras vistió la camiseta de Junior, jugó siete partidos de liga antes de lesionarse y estar por fuera de las canchas algo más de tres meses.

El momento más polémico de su estancia en la costa atlántica se dio cuando fue convocado por la selección Colombia de mayores para los partidos ante Corea del Sur y Japón en la fecha FIFA de marzo, a pesar de estar lesionado. Como era de esperarse, no jugó ningún encuentro, debido a las molestias físicas que padecía en ese momento.