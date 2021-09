'El Tigre' Castillo insulta a Rafael Dudamel: "Seguí hablando m..."

Jairo 'El Tigre' Castillo, exjugador del América de Cali, no se quedó callado y entró en polémica tras la victoria 1-0 en el clásico vallecaucano ante el Deportivo Cali, partido que se jugó en el estadio de Palmaseca. El ídolo del conjunto rojo no se controló e insultó a Rafael Dudamel en su red social de Instagram.

Puede ver: Tulio Gómez no se quedó callado: el mensaje directo al Cali tras victoria del América

Castillo le dio con todo al nuevo entrenador del Cali, según él, por hablar más de la cuenta antes del compromiso. "Seguí hablando mierda sin jugar. Boke culo [sic]", escribió el exgoleador.

Las declaraciones que 'El Tigre' Castillo se refiere son estas: "No veo el momento que llegué el sábado y poder reencontrarnos en nuevo estadio y no en El Pascual; en una casa propia y no en una casa alquilada. Esa la vamos a hacer respetar cada vez que nos toque"; aquí Dudamel da a entender la importancia de contar con un estadio propio, refiriéndose a su rival.