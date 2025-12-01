El "Titi" Rodríguez y la increíble estadística tras su gol con Junior

El hombre gol a partir del minuto 90

Si el equipo necesita un gol en los últimos minutos definitivamente el indicado es el "Titi", el jugador del Junior que marcó el gol con el que el equipo tiburón está soñando más que nunca con la final tiene una estadística que es realmente difícil de creer y que lo convierte en el jugador perfecto para remontar o empatar un partido en los últimos minutos.

Según los datos de José Orlando Asencio, el jugador lleva 24 celebraciones de gol con la camiseta del Junior, de las cuales 15 han sido después del minuto 90, más del 50% de los goles han sido en los últimos minutos y 11 de esos 15 han llevado al equipo a conseguir los tres puntos. Un dato no menor que lo convierte en la mejor opción cuando se esté buscando una victoria tardía.

El "Titi" desde su debut ha sido un jugador de recambio en el equipo, algo que explica ligeramente la estadística, ya que suele entrar en los últimos minutos.