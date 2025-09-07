Actualizado:
Dom, 07/09/2025 - 11:47
El Unión quiere pelear la categoría.
Después de la victoria en el clásico, el equipo de Santa Marta sueña con mantener la categoría.
En la fecha 10 de la liga Betplay se jugó el clásico de la costa entre el Junior de Barranquilla y el Unión Magdalena, en el que el equipo de Santa Marta se impuso por 3-1 sobre los tiburones, un resultado que le da vida y un envión anímico importante en busca de mantener la categoría.
En el encuentro disputado en Santa Marta, un aguerrido Unión logró superar a los lideres del campeonato con un contundente 3-1, con goles de Fabián Cantillo, Cristian Iguarán y Ricardo Márquez lograron conseguir los tres puntos y hacerse con el clásico costeño.
Así está la tabla del descenso
El Unión Magdalena está muy complicado con el tema del descenso, ya que en este momento está en la última posición lejos de poder alcanzar al décimo octavo que es el último en salvarse, sin embargo, aún no pierde la esperanza de lograr salvar la categoría y mantenerse en la A un año más.
20. Unión Magdalena – 0.733
19. Envigado – 0.841
18. Boyacá Chicó – 1.031
17. Deportivo Cali – 1.149
16. La Equidad – 1.186
15. Alianza Valledupar – 1.222
14. Llaneros – 1.233
13. Fortaleza – 1.283
Unión y Envigado están muy complicados ya que la diferencia con Chicó y Cali es bastante grande, quedan todavía bastantes partidos, pero el equipo de la costa tiene que hacer un muy buen cierre de campeonato para pelear por la permanencia.
¿Qué se le viene en liga?
Ahora concentrados en sumar la mayor cantidad de puntos posibles se les viene un calendario muy complicado, en la próxima fecha tendrán que viajar a Bogotá para visitar a Santa Fe y en la siguiente jornada recibirán a Atlético Nacional en Santa Marta.
Fuente
Antena 2