Presidente de Unión Magdalena envuelto en nueva polémica
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Dom, 07/09/2025 - 11:47

El Unión quiere pelear la categoría.

Después de la victoria en el clásico, el equipo de Santa Marta sueña con mantener la categoría.

En la fecha 10 de la liga Betplay se jugó el clásico de la costa entre el Junior de Barranquilla y el Unión Magdalena, en el que el equipo de Santa Marta se impuso por 3-1 sobre los tiburones, un resultado que le da vida y un envión anímico importante en busca de mantener la categoría.  

En el encuentro disputado en Santa Marta, un aguerrido Unión logró superar a los lideres del campeonato con un contundente 3-1, con goles de Fabián Cantillo, Cristian Iguarán y Ricardo Márquez lograron conseguir los tres puntos y hacerse con el clásico costeño.  

Así está la tabla del descenso 

El Unión Magdalena está muy complicado con el tema del descenso, ya que en este momento está en la última posición lejos de poder alcanzar al décimo octavo que es el último en salvarse, sin embargo, aún no pierde la esperanza de lograr salvar la categoría y mantenerse en la A un año más. 

20. Unión Magdalena – 0.733 

19. Envigado – 0.841 

18. Boyacá Chicó – 1.031 

17. Deportivo Cali – 1.149 

16. La Equidad – 1.186 

15. Alianza Valledupar – 1.222 

14. Llaneros – 1.233 

13. Fortaleza – 1.283 

 

Unión y Envigado están muy complicados ya que la diferencia con Chicó y Cali es bastante grande, quedan todavía bastantes partidos, pero el equipo de la costa tiene que hacer un muy buen cierre de campeonato para pelear por la permanencia.  

¿Qué se le viene en liga? 

Ahora concentrados en sumar la mayor cantidad de puntos posibles se les viene un calendario muy complicado, en la próxima fecha tendrán que viajar a Bogotá para visitar a Santa Fe y en la siguiente jornada recibirán a Atlético Nacional en Santa Marta. 

Unión Magdalena

Liga Betplay

