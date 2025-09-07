El Unión quiere pelear la categoría.

En la fecha 10 de la liga Betplay se jugó el clásico de la costa entre el Junior de Barranquilla y el Unión Magdalena, en el que el equipo de Santa Marta se impuso por 3-1 sobre los tiburones, un resultado que le da vida y un envión anímico importante en busca de mantener la categoría.

En el encuentro disputado en Santa Marta, un aguerrido Unión logró superar a los lideres del campeonato con un contundente 3-1, con goles de Fabián Cantillo, Cristian Iguarán y Ricardo Márquez lograron conseguir los tres puntos y hacerse con el clásico costeño.