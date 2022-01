"El vecino llega a 12 mil": escandalosa comparación entre las hinchadas de Santa Fe y Millonarios

Independiente Santa Fe se prepara para debutar en la Liga BetPlay Dimayor 2022 este viernes 21 de enero cuando reciba en el estadio El Campín a La Equidad. A pesar de haber hecho importantes contrataciones, el movimiento en la venta de abonos y de la denominada 'billetera cardenal' no ha sido el que la directiva esperaba.

Al respecto, el presidente del equipo Eduardo Méndez hizo una curiosa comparación con la afición de Millonarios, que enojó a los hinchas cardenales.

"El movimiento no ha sido espectacular a lo que uno pensaba. Uno mira al vecino del patio (Millonarios) que saca abonos y llega fácil a los 12 mil 15 mil. abrimos venta y al día llegamos a 1621 abonos vendidos que creemos no es lo que merece una institución como esta, mantener al hincha es muy difícil, la inconformidad siempre existe, no están contentos con el equipo que se ha armado, y han decidido no acompañarnos. Esperamos que mejore y podamos contar otra colaboración más del hincha", dijo Méndez.

Por otro lado, el directivo señaló que él y el cuerpo técnico están tranquilos con la forma en la que se conformó la plantilla, ya que se hicieron contrataciones en posiciones específicas.

"Estamos muy tranquilos, creemos que hemos traído lo que se necesita y lo que nos puede dar buena competencia, un lateral derecho, tres centrales, dos jugadores importantes en la primera línea, llegó (Harold) Rivera para aportar en la segunda línea y donde más fallamos en el semestre pasado (delantera) trajimos las mejores contrataciones que pudimos hacer, los delanteros. Han dejado satisfecho al cuerpo técnico", afirmó.

Méndez también se refirió a la posibilidad de que Francisco Meza y Yulián Anchico se sumen al plantel que dirige Martín Cardetti, teniendo en cuenta que están entrenando con el equipo y no cuenta con contrato.

"He venido hablando con Pacho, es del a casa. Lo tuve hace muchos años, la intención es volver a Santa Fe, cuando me solicitan autorización de entrenar en la institución se abren las puertas de cualquier dialogo, nunca los he descartado. Pacho está terminando la recuperación de la operación que se le hizo y estaría dispuesto. Habló a diario y algún día hablaremos de plata para llegar a un acuerdo", puntualizó.