El volante que 'salvará la patria'; Cali está próximo a anunciar un nuevo fichaje

Deportivo Cali 'está del cuello', pues los Azucareros no han tenido un buen inicio de temporada, lo cual, sumado al mal rendimiento del año anterior (penúltimos en la reclasificación), los tiene penando en la tabla del descenso.

Si bien los Verdiblancos no están descendiendo en la actualidad, sí hacen parte de ese grupo de seis equipos (donde también se encuentra Once Caldas) que están luchando por no perder la categoría.

Es por ello que la dirigencia de Deportivo Cali no descansa, y acorde a sus posibilidades económicas, espera firmar a un nuevo jugador en la ventana de inscripción para jugadores libres, la cual se abrirá a finales de marzo.

Según explicó Eduardo Velasco (director y secretario técnico) en el 'Súper Combo del Deporte' de RCN Radio, Cali está a la expectativa por la contratación de un volante interior u ofensivo que se adapte rápidamente a la idea de juego propuesta por el técnico, y que no sea costoso.

Además, Velasco afirmó que "a más tardar en tres o cuatro días (18 o 19 de marzo) debemos tomar una decisión del nuevo jugador", por lo que se estima que ya hay diálogos con un futbolista, pese a que no fue revelado su nombre.

Lo que sí confirmó el director y secretario técnico del equipo es que se analizarán varios factores para la vinculación del nuevo jugador del Cali, pues es clave que no tenga una edad tan avanzada, pero sí la suficiente como para representar una cuota de experiencia.

Cabe recordar que Deportivo Cali es decimosexto de la Liga Betplay con siete puntos y un partido pendiente el cual disputará el martes 21 de marzo contra Independiente Santa Fe en Bogotá; no sin antes medirse a Deportivo Pasto por la fecha 9 del certamen (sábado 18 a las 6:20 p. m.).