Elvis Perlaza podría salir de Santa Fe: dos equipos preguntaron por él
El lateral derecho lleva dos años defendiendo la camiseta del Rojo.
El futuro de Elvis Perlaza en Independiente Santa Fe es incierto. El lateral derecho podría salir del club para la temporada 2026, pues apenas tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025.
Hasta el momento no se ha conocido ninguna oferta de renovación por parte del equipo cardenal, lo que aumenta las posibilidades de que el jugador busque nuevos rumbos para el próximo año.
Los dos equipos que preguntaron por Elvis Perlaza
Mientras su rendimiento ha estado lejos del nivel que mostró en su llegada, se supo que dos equipos ya se interesaron en él: Real Cartagena, del Torneo Betplay, e Internacional de Bogotá, club que reemplazará a La Equidad en la primera división.
Perlaza, de 36 años, arribó a Santa Fe a inicios de 2024 tras su paso por Millonarios, y desde entonces ha sido una pieza utilizada con frecuencia, aunque sin alcanzar la regularidad que lo caracterizó en etapas anteriores.
Trayectoria de Elvis Perlaza
El defensor cartagenero podría estar próximo a un nuevo cambio de camiseta, algo que no sería ajeno en su carrera, pues ya ha pasado por Atlético Huila, Envigado, Boyacá Chicó, Fortaleza, Jaguares, Independiente Medellín y dos ciclos en Millonarios.
Con Santa Fe, Perlaza ha logrado sumar un título de Liga Betplay, el conseguido en el primer semestre de 2025, donde fue importante no solo en el plano futbolístico sino como líder.
La decisión sobre su futuro se tomará en los próximos días, especialmente porque no se descarta que Santa Fe presente una oferta de renovación a última hora.
Mientras tanto, el lateral analiza opciones y se prepara para lo que podría ser un nuevo capítulo en su extensa carrera en el fútbol colombiano.
