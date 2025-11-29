Elvis Perlaza podría salir de Santa Fe: dos equipos preguntaron por él

El futuro de Elvis Perlaza en Independiente Santa Fe es incierto. El lateral derecho podría salir del club para la temporada 2026, pues apenas tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025.

Hasta el momento no se ha conocido ninguna oferta de renovación por parte del equipo cardenal, lo que aumenta las posibilidades de que el jugador busque nuevos rumbos para el próximo año.

Los dos equipos que preguntaron por Elvis Perlaza

Mientras su rendimiento ha estado lejos del nivel que mostró en su llegada, se supo que dos equipos ya se interesaron en él: Real Cartagena, del Torneo Betplay, e Internacional de Bogotá, club que reemplazará a La Equidad en la primera división.

Perlaza, de 36 años, arribó a Santa Fe a inicios de 2024 tras su paso por Millonarios, y desde entonces ha sido una pieza utilizada con frecuencia, aunque sin alcanzar la regularidad que lo caracterizó en etapas anteriores.