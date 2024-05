Emelec tomó decisión sobre el futuro de Hernán Torres: oficial

Deportivo Cali sigue en la búsqueda de un nuevo director técnico para el segundo semestre del 2024. La idea es que después de las vacaciones dadas por la institución, con la necesidad de salvar el año por el descenso amenazando, Hernando ‘Cocho’ Patiño no volvería al banquillo del club azucarero.

‘Cocho’ llegó como interino y dirigió los últimos partidos del primer semestre después de la salida de Jaime de la Pava del club. A partir de ese momento, iniciaron la búsqueda de fichar a un director técnico idóneo para las pretensiones que tiene el club de luchar por el título y salvarse del descenso que ya es una realidad que viven.

Un cúmulo de mala organización afectó al Deportivo Cali hasta tal punto de hundirse deportiva y financieramente. El club tiene riesgos enormes en el futuro, y quiere solventarlos con la llegada de Hernán Torres, estratega que gana enteros para tomar las riendas. De hecho, se afirmó que apenas acabe la temporada en Ecuador, Torres dejará al Emelec y firmará con los vallecaucanos.

Sin embargo, mucho se ha hablado sin comprobaciones y sin la seguridad acerca del rumbo de Hernán Torres. Los rumores ya llegaron al Emelec, y el club grabó un video con el entrenador para desmentir la información que ha llegado de que el ex América será el sucesor del ‘Cocho’ Patiño.

En el video, le preguntaron acerca de esta información que dice que Hernán Torres llegará al Deportivo Cali, y su respuesta fue contundente cerrando la posibilidad, por lo menos en próximos meses, “eso es mentira, yo no he arreglado con el Deportivo Cali. No sé de dónde se sacan esas informaciones, no he arreglado con el Cali. Yo me debo a esta institución Emelec. Estoy en pleno torneo donde estamos jugado partidos demasiado importantes y me parece que no es el momento para hablar de estas situaciones”.

Finalmente, en los medios de comunicación de Emelec, el director colombiano sentenció su futuro y su continuidad con el equipo eléctrico, “yo me voy de aquí cuando el presidente Pileggi me eche. No es más, qué más voy a aclarar”. Hernán Torres desmintió su vinculación con el Cali y seguirá en el conjunto ecuatoriano.