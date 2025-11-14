Actualizado:
En América confiesan pesadilla tras goleada en Medellín: "una vivencia bien complicada"
El equipo escarlata cayó 3-0 en la última fecha de la primera fase de la Liga BetPlay.
En el marco de la fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-II, América de Cali visitaba el Estadio Atanasio Girardot para enfrentar al Deportivo Independiente Medellín, duelo donde estaba en juego la ventaja deportiva en los cuadrangulares para el cuadro ‘poderoso’ y también el acceso a esa fase por parte del conjunto escarlata.
Pese a la derrota 3-0, el equipo de los ‘Diablos Rojos’ pudo avanzar a la siguiente ronda de la competencia, pues se presentaron unos resultados externos de otros partidos que le permitieron quedarse dentro del grupo de los ocho primeros de la tabla.
Álex Escobar confesó las razones de la goleada sufrida ante Medellín
El entrenador colombiano que reemplaza por este año en ruedas de prensa a David González, habló tras la dolorosa derrota ante el Medellín y dejó claro que el equipo no tuvo buen partido, sin embargo, rescató que el objetivo de avanzar a los cuadrangulares se cumplió gracias a las buenas presentaciones realizadas en los últimos compromisos.
“Una vivencia bien complicada, estábamos enfrentando a uno de los mejores equipos del FPC, sino el mejor, nos sorprendió sus movimientos tácticos, en el primer tiempo tuvimos dos o tres opciones que no concretamos”, empezó diciendo el entrenador.
“Realmente nos hicieron superioridad numérica en la mitad, ahí nos complicaron bastante, a parte nosotros cometimos errores de salida, donde ellos nos cobraron en los dos primeros goles, lo más importante es irnos tranquilos, mejorar en esos aspectos, en lo que fallamos y afrontar los cuadrangulares de la mejor manera”, añadió Escobar.
América logró entrar a los cuadrangulares
Pese a la derrota, el equipo escarlata logró avanzar a la siguiente ronda del torneo por una serie de resultados en otros partidos que lo favorecieron, un objetivo que hace unas fechas se veía casi imposible de conseguir y que valoró el técnico Escobar.
"Lamentablemente no tuvimos un buen partido, pero hoy lo fundamental es el repunte que tuvo el equipo, en la fecha 11 estábamos de últimos, se cumplió el objetivo de clasificar, hablamos de lo que debemos mejorar para los cuadrangulares, que es algo muy difícil, hay que resaltar al grupo por todo el esfuerzo que hizo para poder avanzar en el torneo”, añadió Álex.
