En América confiesan pesadilla tras goleada en Medellín: "una vivencia bien complicada"

Álex Escobar confesó las razones de la goleada sufrida ante Medellín

El entrenador colombiano que reemplaza por este año en ruedas de prensa a David González, habló tras la dolorosa derrota ante el Medellín y dejó claro que el equipo no tuvo buen partido, sin embargo, rescató que el objetivo de avanzar a los cuadrangulares se cumplió gracias a las buenas presentaciones realizadas en los últimos compromisos.

“Una vivencia bien complicada, estábamos enfrentando a uno de los mejores equipos del FPC, sino el mejor, nos sorprendió sus movimientos tácticos, en el primer tiempo tuvimos dos o tres opciones que no concretamos”, empezó diciendo el entrenador.

“Realmente nos hicieron superioridad numérica en la mitad, ahí nos complicaron bastante, a parte nosotros cometimos errores de salida, donde ellos nos cobraron en los dos primeros goles, lo más importante es irnos tranquilos, mejorar en esos aspectos, en lo que fallamos y afrontar los cuadrangulares de la mejor manera”, añadió Escobar.