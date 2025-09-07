Actualizado:
Dom, 07/09/2025 - 21:25
En América confirman a David González y su primer reto como entrenador
Álex Escobar le dio la bienvenida a David González como nuevo director técnico de América de Cali.
Alexander Escobar, que hasta este domingo 7 de septiembre se desempeñó como director técnico encargado de América de Cali, confirmó en rueda de prensa posterior a la fecha 10 de la Liga BetPlay que David González asumirá como entrenador en propiedad del plantel profesional.
Escobar le dio la bienvenida a González, luego del empate 0-0 de América con Deportivo Cali en el estadio Pascual Guerrero.
Bienvenida a David González
El experimentado entrenador encargado le brindó todo su apoyo al nuevo estratega, pero también le dejó claro el reto que asume.
"Nosotros somos entrenadores institucionales, somo del América, para nosotros es un orgullo pertenecer al América. El profe David es bienvenido. Se llevó una gran imagen del equipo, lo vamos a apoyar en todos los sentidos y aspectos. Tenemos una reunión con él para darle un informe. A él le ha gustado la idea cómo se ha jugado, el va a poner sus ideas. Necesitamos salir de esta situación a nivel de resultados y puntos", dijo.
El empate Vs Deportivo Cali
Por otro lado, Escobar hizo un balance del empate con Deportivo Cali, en el que aseguró que antes de la expulsión de Sebastián Navarro era América el que dominaba el encuentro.
"América era superior en el clásico hasta la expulsión de Sebastián Navarro. Después de la expulsión es otro partido. América se paró bien y nos faltó en la parte final un poco de claridad", agregó.
Fuente
Antena 2