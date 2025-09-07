En América confirman a David González y su primer reto como entrenador

Alexander Escobar, que hasta este domingo 7 de septiembre se desempeñó como director técnico encargado de América de Cali, confirmó en rueda de prensa posterior a la fecha 10 de la Liga BetPlay que David González asumirá como entrenador en propiedad del plantel profesional.

Escobar le dio la bienvenida a González, luego del empate 0-0 de América con Deportivo Cali en el estadio Pascual Guerrero.