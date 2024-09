"En América hay muchas quejas": denuncian problema en el equipo 'escarlata'

América de Cali se mantiene como gran protagonista de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2024 al estar en la segunda posición del campeonato con 23 puntos luego de siete victorias, dos empates y una derrota en diez partidos disputados.

Lo hecho por el equipo 'escarlata' ha ilusionado a la afición con la posibilidad de luchar por el título bajo la dirección técnica de Jorge 'Polilla' Da Silva.

Sin embargo, este lunes 30 de septiembre se dio a conocer una serie de denuncias que se estarían registrando al interior de la institución vallecaucana.

Carlos Antonio Vélez aseguró, en sus Palabras Mayores de Antena 2, que le han llegado "un montón de denuncias por malos tratos administrativos".

Vélez aclaró que la información está por verificar, pero reiteró que en su poder hay un buen número de quejas.

"Tengo que verificar, pero me han llegado un montón de denuncias de malos tratos administrativos en la institución. Don Tulio me dijo que él ya no se metía, que casi no estaba al tanto de lo que acontecía en el América, que era su hija, que ha demostrado ser una ejecutiva importante, le pediría a todos que averiguarán qué es lo que está pasando en la interna de América, que no es propiamente en el grupo de jugadores ni cuerpo técnico, estamos hablando de la entidad, de la institución, tengo muchas quejas que estoy tratando de verificar", afirmó.

Finalmente, el analista terminó su relato advirtiendo "que hay muchas quejas sobre malos tratos en la institución".