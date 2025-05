En América lanzan crítica a Dimayor: "es cuestión de sentido común"

América crítica a Dimayor: "es cuestión de sentido común"

Este viernes 23 de mayo, en rueda de prensa previa al partido contra Deportivo Independiente Medellín por la fecha 20 de la Liga BetPlay, el director técnico Jorge 'Polilla' Da Silva criticó la programación de la Dimayor, la cual estableció el duelo contra el conjunto 'poderoso' para el domingo 25 de mayo a partir de las 16:00.

Da Silva aseguró que es "cuestión de sentido común", ya que América disputará dos compromisos en menos de 72 horas.

"Es una situación difícil de manejar, de toma decisiones que pueden tener consecuencias, puede salir muy bien o todo muy mal. No nos queda otra, me cuesta entender cómo la definición de un torneo se da bajo esas circunstancias. Hay un reglamento que si bien no implica estos partidos, por que las 70 o 72 horas tienen que ser en un mismo torneo, pero es una cuestión de sentido común pensar que no es bueno para ningún deportista jugar dos partidos en menos de 50 horas", dijo

"Me es difícil comprender la situación de cómo se da esto de esta manera, pero no me queda otra que tratar de afrontarlo de la mejor manera, sabiendo que vamos a tener que dar ventajas en alguno de los dos partidos o torneos y teniendo en cuenta la importancia del partido del martes, la ilusión que tenemos todos en el club, nos lleva a tratar de preservar la mayor cantidad de jugadores para el martes, nos queda el domingo el tener que poner un equipo alterno", agregó.