Actualizado:
Lun, 20/10/2025 - 16:47
En América tienen claro el plan para clasificar: "estamos convencidos"
Después de derrotar a Cali, América ascendió a la décima posición en la Liga BetPlay.
América se ilusiona con meterse al grupo de los ocho de la Liga BetPlay, después de derrotar en la fecha 16 en el clásico vallecaucano a Deportivo Cali en condición de visita.
La victoria le permitió al conjunto 'escarlata' escalar hasta la décima posición, al llegar a 20 unidades, y de esta manera quedar a un punto del octavo lugar.
América va por el camino correcto
Después de derrotar a Deportivo Cali, desde América de Cali se quiso dar un mensaje de confianza y tranquilidad a la hinchada, después de que Álex Escobar, asistente técnico de David González, asegurara que el club 'escarlata' va por el "camino correcto".
"Estanos en el camino correcto. Hemos ido paso a paso. Vienen partidos importantes, este resultado (victoria sobre Cali) no alienta a que teneos la capacidad de conseguir los resultados. Con mucha humildad y trabajo. Seguimos creyendo en que lo que se está haciendo va a ser fundamental para lograr el objetivo. Vamos paso a paso", dijo Escobar.
El ayudante de David González afirmó que América ha vivido cosas difíciles durante el semestre, pero el trabajo que ha liderado González ha llenado de confianza al grupo de jugadores.
"Ha sido un semestre complicado y difícil en todos los aspectos. El trabajo que viene haciendo el profe David ha sido fundamental para que el plantel crea que se puede. Estamos convencidos que con el trabajo que se hace, la mentalidad competitiva y los planes de juego para que el equipo esté mejor y obtenga las victorias que necesitamos en estos momentos", dijo.
Partido Vs Junior
Finalmente, Álex Escobar aseguró que para el partido contra Junior por la fecha 17 no se harán grandes cambios en la formación.
"Esta formación ha venido actuando con regularidad. Hay un grupo compacto, el que está en el banco hace las cosas de la mejor manera, tenemos una semana larga para trabajar", afirmó.
Fuente
Antena 2