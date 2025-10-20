En América tienen claro el plan para clasificar: "estamos convencidos"

América va por el camino correcto

Después de derrotar a Deportivo Cali, desde América de Cali se quiso dar un mensaje de confianza y tranquilidad a la hinchada, después de que Álex Escobar, asistente técnico de David González, asegurara que el club 'escarlata' va por el "camino correcto".

"Estanos en el camino correcto. Hemos ido paso a paso. Vienen partidos importantes, este resultado (victoria sobre Cali) no alienta a que teneos la capacidad de conseguir los resultados. Con mucha humildad y trabajo. Seguimos creyendo en que lo que se está haciendo va a ser fundamental para lograr el objetivo. Vamos paso a paso", dijo Escobar.

El ayudante de David González afirmó que América ha vivido cosas difíciles durante el semestre, pero el trabajo que ha liderado González ha llenado de confianza al grupo de jugadores.

"Ha sido un semestre complicado y difícil en todos los aspectos. El trabajo que viene haciendo el profe David ha sido fundamental para que el plantel crea que se puede. Estamos convencidos que con el trabajo que se hace, la mentalidad competitiva y los planes de juego para que el equipo esté mejor y obtenga las victorias que necesitamos en estos momentos", dijo.