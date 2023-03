Junior vivió una nueva derrota en la Liga Betplay. El conjunto dirigido por Arturo Reyes cayó en condición de local ante Envigado y marcha último de la tabla de posiciones. Tras una nueva caída en el torneo, los hinchas del cuadro barranquillero le dieron con todo a la plantilla.

Lea también: Junior ya eligió técnico; es mundialista, "ya hablaron con él" y falta el sí del DT

Desde suelo barranquillero, los aficionados fueron muy críticos con el nivel de la plantilla. El único futbolista al que salvaron de los cuestionamientos fue a Juan Fernando Quintero. Para el resto de los jugadores, los comentarios fueron bastante subidos de tono.

Al interior del Metropolitano, los cantos de la afición tiburona empezaron a ser bastante duras contra Reyes y sus dirigidos. Tras acabar el partido, la barra cantó al unísono "Que se vayan todos, oh, oh, oh, que se quede JaunFer solo".

El vídeo de la 'barra' juniorista se hizo popular en redes sociales y llegó a otros países. En Argentina, varios aficionados al fútbol se burlaron del ritmo que usaron los barranquilleros para cuestionar a su equipo. Todo esto debido a que el popular coro es originario del sur del continente.