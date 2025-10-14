En Bucaramanga calientan partido vs Millonarios: "será una final para nosotros"

Leonel Álvarez calentó el partido contra Millonarios

Después de derrotar a Unión Magdalena, Atlético Bucaramanga se prepara para enfrentar en la fecha 16 a Millonarios en el domingo 16 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá.

Leonel Álvarez, entrenador del conjunto 'leopardo', aseguró que desde ya está hablando con sus jugadores para logar un resultado positivo frente al conjunto 'embajador', ya que requiere conseguir el "punto invisible" y además escalar en la reclasificación.

"Me toca prenderles el radio por que el partido contra Millonarios es importantísimo para nosotros por que nos ayudará en el tema de la reclasificación, queremos buscar el punto imposible, no queremos conformarnos con 30 puntos. En Bucaramanga hay una hinchada que exige mucho y me parece maravillo. Tienes que ser así. El partido con Millos será una final para nosotros", dijo.

Por otro lado, Álvarez explicó que en Bucaramanga, a pesar de ganar y estar en el primer puesto, todavía hay aspectos por corregir.

"Nos faltó finiquitar opciones de gol, tenemos que trabajar y ocuparnos, ganando, perdiendo o empatando madrugamos a corregir. Hay felicidad, pero esto no termina así", afirmó.