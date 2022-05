"A veces le fallan conceptos producto de sus jugadores, no de lo que él tiene en la cabeza. Incluso, cuando su equipo sale feliz por un logro, el sale insatisfecho porque siente que faltó algo. No quisiera que esta frase un día la tuviera 'nuestro' Guardiola, que es Gamero, haciendo la diferencia de que a Pep le han dado de todo para ganar y a Gamero le han dicho rebúsquesela para ganar. Tal vez no sea tan bueno para ayudar a Millonarios a ganar el campeonato colombiano. Es decir, yo espero que esta frase que hoy dice Guardiola del City no se nos vuelva una realidad en Colombia", añadió.