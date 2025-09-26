Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 15:38
En Junior aceptan preocupación para enfrentar a Deportivo Pasto
Alfredo Arias dio detalles del mensaje que le ha dado a los jugadores de Junior.
Junior de Barranquilla quiere acabar con la mala racha de tres jornadas sin victorias en la Liga BetPlay y buscará este domingo 28 de septiembre volver al triunfo enfrentando en condición de local a Deportivo Pasto en partido de la fecha 13.
El equipo 'rojiblanco', desde su última celebración en la jornada 9 sobre Llaneros, registra una derrota ante Unión Magdalena y empates contra La Equidad y Deportivo Independiente Medellín.
En Junior reconocen preocupación Vs Deportivo Pasto
A pesar de que en Barranquilla hay gran ilusión con que Junior pueda lograr un buen resultado frente a Deportivo Pasto, en un sector de la afición hay cierta preocupación, teniendo en cuenta la actualidad que vive el conjunto nariñense.
El hecho de estar en la última posición solo 10 puntos y en varios escándalos extradeportivos hace que Pasto sea un rival de riesgo para Junior.
Así lo confirmó el director técnico Alfredo Arias en rueda de prensa. Arias explicó que el presente del rival genera preocupación, por lo que espera que sus jugadores hayan recibido correctamente el mensaje antes del compromiso.
“Eso me preocupa. Ojalá mis jugadores reciban el mensaje que les di. Nos ha costado con los equipos que se han venido mal, le hemos dado vida. No debería volver a pasar. El otro equipo se podría llevar algo si corre, si juega, si lucha más que nosotros, pero nosotros debemos intentar, este partido y todos los que nos quedan de local, ganar siendo mejores, y si no, corriendo más y dando todo”, afirmó..
Por otro lado, Arias no quiso opinar mucho con respecto al escándalo por supuestos amaños y apuestas en Deportivo Pasto y se limitó en dejar el caso en manos de las autoriades.
“Ese tema de las apuestas no quisiera opinar, porque no tengo ninguna información para hacerlo. Solo los implicados y el presidente sabrán qué hacer. Todos los que estamos en este deporte y nos pagan debemos tratar de cuidarlo. El mensaje debe ser parte nuestra para los jugadores. El fútbol debe volver a estar en un clima deportivo. Es un mundo en el que todos vivimos y debemos aceptar”, dijo.
Junior Vs Pasto: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la Liga BetPlay
El partido entre Junior y Deportivo Pasto por la fecha 13 de la Liga BetPlay se jugará este domingo 28 de septiembre a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.
El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y también contará con transmisión de Antena 2 y Antena2.com.
Fuente
Antena 2