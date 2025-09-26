En Junior aceptan preocupación para enfrentar a Deportivo Pasto

En Junior reconocen preocupación Vs Deportivo Pasto

A pesar de que en Barranquilla hay gran ilusión con que Junior pueda lograr un buen resultado frente a Deportivo Pasto, en un sector de la afición hay cierta preocupación, teniendo en cuenta la actualidad que vive el conjunto nariñense.

El hecho de estar en la última posición solo 10 puntos y en varios escándalos extradeportivos hace que Pasto sea un rival de riesgo para Junior.

Así lo confirmó el director técnico Alfredo Arias en rueda de prensa. Arias explicó que el presente del rival genera preocupación, por lo que espera que sus jugadores hayan recibido correctamente el mensaje antes del compromiso.

“Eso me preocupa. Ojalá mis jugadores reciban el mensaje que les di. Nos ha costado con los equipos que se han venido mal, le hemos dado vida. No debería volver a pasar. El otro equipo se podría llevar algo si corre, si juega, si lucha más que nosotros, pero nosotros debemos intentar, este partido y todos los que nos quedan de local, ganar siendo mejores, y si no, corriendo más y dando todo”, afirmó..