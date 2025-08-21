En Junior calientan duelo con Millonarios: "ya casi meto el gol"

Un partido de realidades totalmente opuestas se registrará en la fecha 8 de la Liga BetPlay, cuando Millonarios reciba este sábado 23 de agosto a Junior de Barranquilla en el estadio El Campín de Bogotá.

El equipo 'embajador' se ubica en la última posición del campeonato con solo un punto, luego de un empate y cinco derrotas. El juego perdido ante Unión Magdalena en la noche del miércoles 20 de agosto desató la furia de la afición y además la salida de David González del cargo de director técnico.

Por otro lado, Junior ha tenido un brillante inicio de certamen al ser el actual líder de la Liga BetPlay con 17 unidades, después de cinco triunfos y dos empates.