Jue, 21/08/2025 - 16:03
En Junior calientan duelo con Millonarios: "ya casi meto el gol"
Millonario recibirá a Junior este sábado en la fecha 8 de la Liga BetPlay.
Un partido de realidades totalmente opuestas se registrará en la fecha 8 de la Liga BetPlay, cuando Millonarios reciba este sábado 23 de agosto a Junior de Barranquilla en el estadio El Campín de Bogotá.
El equipo 'embajador' se ubica en la última posición del campeonato con solo un punto, luego de un empate y cinco derrotas. El juego perdido ante Unión Magdalena en la noche del miércoles 20 de agosto desató la furia de la afición y además la salida de David González del cargo de director técnico.
Por otro lado, Junior ha tenido un brillante inicio de certamen al ser el actual líder de la Liga BetPlay con 17 unidades, después de cinco triunfos y dos empates.
En Junior calientan partido con Millonarios
En la previa del partido entre Junior contra Millonarios en el estadio El Campín, el defensor central Jermein Zidane Peña calentó el compromiso con un mensaje que para muchos puede ser provocador.
En medio de una sesión de fotos, Peña se mostró activo y lanzó la frase que ha estado cerca de anotar, pero que espera lograr su gol el sábado frente a Millonarios.
"Ya casi meto el gol, vamos a metérselo a Millonarios en Bogotá", dijo el zaguero.
De esta manera, Peña le puso picante al encuentro entre 'tiburones' y 'embajadores', teniendo en cuenta su particular carácter que ha sido protagonista en la Liga BetPlay.
Millonarios vs Junior: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la fecha 8 de la Liga BetPlay
El partido entre Millonarios y Junior por la fecha 8 de la Liga BetPlay se disputará este sábado 23 de agosto en el estadio El Campín de Bogotá a partir de las 8:30 de la noche.
El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y también contará con transmisión por Antena 2 y Antena2.com.
Fuente
Antena 2