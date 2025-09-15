Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 09:21
¿En Junior castigaron a los jugadores? Alfredo Arias tomó decisión
Junior de Barranquilla registra dos fechas sin victoria en la Liga BetPlay.
Junior de Barranquilla no pasa por un buen momento en la Liga BetPlay-2 de 2025 al registrar dos fechas sin victoria y generar importantes dudas en su afición. El equipo 'rojiblanco' cayó en la jornada 10 ante Unión Magdalena y en la 11 empató en condición de local con La Equidad.
A pesar de seguir líder del campeonato, el rendimiento colectivo e individual de Junior ha despertado importantes críticas por parte de los hinchas y cuestionamientos hacia el director técnico Alfredo Arias.
¿Castigaron a los jugadores de Junior?
Después de empatar como local con La Equidad, el director técnico Alfredo Arias tomó una importante decisión con el plantel de jugadores.
Y es que Arias solo le dio un día de descanso al grupo de deportistas, por lo que tuvieron que cumplir con jornada de entrenamiento el domingo 14 de septiembre.
Desde que el charrúa asumió el cargo, al plantel de jugadores se les permitía dos días descanso cuando se contaba con semana larga antes del próximo partido.
Sin embargo, los malos resultados de las dos últimas fechas obligó al estratega a mantener la nómina junta y cumplir con trabajos desde el domingo 14 de septiembre, a pesar de que el próximo encuentro será el domingo 21 de septiembre frente a Deportivo Independiente Medellín.
Próximos partidos de Junior
Junior volverá a la actividad de la Liga BetPlay el 21 de septiembre visitando en el estadio Atanasio Girardot a Deportivo Independiente Medellín.
Posteriormente, en la fecha 12, el conjunto 'rojiblanco' recibirá a Deportivo Pasto el domingo 28 de septiembre.
