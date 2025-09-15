¿En Junior castigaron a los jugadores? Alfredo Arias tomó decisión

¿Castigaron a los jugadores de Junior?

Después de empatar como local con La Equidad, el director técnico Alfredo Arias tomó una importante decisión con el plantel de jugadores.

Y es que Arias solo le dio un día de descanso al grupo de deportistas, por lo que tuvieron que cumplir con jornada de entrenamiento el domingo 14 de septiembre.

Desde que el charrúa asumió el cargo, al plantel de jugadores se les permitía dos días descanso cuando se contaba con semana larga antes del próximo partido.

Sin embargo, los malos resultados de las dos últimas fechas obligó al estratega a mantener la nómina junta y cumplir con trabajos desde el domingo 14 de septiembre, a pesar de que el próximo encuentro será el domingo 21 de septiembre frente a Deportivo Independiente Medellín.