En Junior detectan problema que preocupa a Arias; "es de trabajo inmediato"

"Me gustaron varias cosas del equipo, la actividad en campo contrario y el buscar ganar. Eso ocasiona, hasta que no estemos sincronizados, que paguemos con algún gol. Seguro será culpa mía que le pido al equipo que vaya a campo contrario. No me gusta y tenemos que aprender a atacar y cuando un equipo ataca es cuando más y mejor debe defender", dijo.

Alfredo Arias aseguró que tiene que corregir la forma de defender de Junior, por lo que consideró que será "trabajo inmediato".

"Debemos estar atentos para que no nos sorprendan, estamos encontrando el arco, pero nos falta tomar mejores decisiones. Estamos convirtiendo goles, pero no podemos permitir que nos hagan goles", explicó.