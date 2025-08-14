En Junior hacen fuerte autocrítica por "errores graves" en la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla ha brillado en el inicio de la Liga BetPlay-2 de 2025 al ser el actual líder del campeonato con 14 puntos, luego de cuatro victorias y dos empates.

El rendimiento del equipo 'rojiblanco' ha sido destacado por sus aficionados, aunque este jueves 14 de agosto el director técnico Alfredo Arias fue contundente al asegurar que sus dirigidos han cometido errores graves.

"El equipo está bien, teniendo en cuenta esas circunstancias, pero tiene que mejorar para llegar a las finales. No podemos confiarnos en que los números están bien y no tenemos nada que mejorar. Hemos cometido errores graves que tenemos que corregir", explicó.