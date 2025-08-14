Actualizado:
Jue, 14/08/2025 - 14:01
En Junior hacen fuerte autocrítica por "errores graves" en la Liga BetPlay
Alfredo Arias, técnico del equipo barranquillero, habló del trabajo que ha hecho con el plantel de jugadores.
Junior de Barranquilla ha brillado en el inicio de la Liga BetPlay-2 de 2025 al ser el actual líder del campeonato con 14 puntos, luego de cuatro victorias y dos empates.
El rendimiento del equipo 'rojiblanco' ha sido destacado por sus aficionados, aunque este jueves 14 de agosto el director técnico Alfredo Arias fue contundente al asegurar que sus dirigidos han cometido errores graves.
"El equipo está bien, teniendo en cuenta esas circunstancias, pero tiene que mejorar para llegar a las finales. No podemos confiarnos en que los números están bien y no tenemos nada que mejorar. Hemos cometido errores graves que tenemos que corregir", explicó.
Al respecto, Arias se mostró confiado en que la semana larga antes de recibir a Atlético Bucaramanga en la fecha 7 de la Liga BetPlay ha servido para corregir.
"Hay situaciones de partido que debemos corregir para no pasarla mal. La semana ha servido para corregir los errores en cancha", dijo.
Por otro lado, el entrenador de Junior aseguró que así como ha encontrado cosas por corregir, sus dirigidos también han mostrado aspectos buenos, los cuales se deben profundizar.
"Tenemos que mejorar, sin ninguna duda, pero también debemos profundizar las cosas buenas. Ha habido errores puntuales, que a medida que va la competencia los tenemos que mejorar, si queremos llegar a la final y competir por el título hay un margen grane de mejora", dijo.
Finalmente, Alfredo Arias explicó que a su llegada a Junior declaró que "había que ganarle a todos", teniendo en cuenta su conocimiento que tiene de la hinchada.
"Siempre se habla de equilibrio, pero sé lo que quiere el hincha de Junior. Cuando llegué dije que vengo a ganar a todos. Lo dije por que eso es lo que quiere el hincha. Al hincha no le importa si tiene lesionados, no quiere excusas, el hincha quiere ganar todo y a todos", agregó.
Finalmente, el estratega 'rojiblanco' dio a conocer un parte médico del club, ya que jugadores importantes como Didier Moreno, Jhon Navia, Harold Rivera y Lucas Monzón trabajan con el departamento médico.
"Didier está en proceso de recuperación por un problema en el tobillo; Jhon Navia tuvo una luxación en el hombro y no ha podido integrarse; Harold Rivera está en recuperación de su problema en la rodilla y a Lucas (Monzón) se le hizo un tratamiento y está cerca de volver", puntualizó.
Fuente
Antena 2