En Junior hay misterio con jugador ¿Por qué no juega?

Junior de Barranquilla se mantiene como gran protagonista de la Liga BetPlay al ser el actual líder del certamen con 25 puntos, después de siete victorias, cuatro empates y dos derrotas.

El equipo dirigido por Alfredo Arias ha contado con importantes alternativas, teniendo en cuenta la fuerte nómina que se conformó para el segundo semestre de 2025.

Jugadores como Guillermo Celis, Jesús David Rivas, Yeison Suárez y Mauro Silveira se han consolidado como habituales titulares, a pesar de haber sido caras nuevas.