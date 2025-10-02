Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 09:38
En Junior hay misterio con jugador ¿Por qué no juega?
Alfredo Arias toma decisiones con los jugadores de Junior.
Junior de Barranquilla se mantiene como gran protagonista de la Liga BetPlay al ser el actual líder del certamen con 25 puntos, después de siete victorias, cuatro empates y dos derrotas.
El equipo dirigido por Alfredo Arias ha contado con importantes alternativas, teniendo en cuenta la fuerte nómina que se conformó para el segundo semestre de 2025.
Jugadores como Guillermo Celis, Jesús David Rivas, Yeison Suárez y Mauro Silveira se han consolidado como habituales titulares, a pesar de haber sido caras nuevas.
Misterio con jugador de Junior
Por otro lado, hay un jugador con el que habría cierto misterio en Junior de Barranquilla debido a su ausencia.
Se trata del mediocampista Harold Rivera, quien llegó al cuadro 'rojiblanco' para el primer semestre de 2025, pero se convirtió en baja al sufrir una lesión de rodilla que lo obligó a ser operado.
Después de un largo proceso de recuperación, Rivera se recuperó e inició su proceso de reacondicionamiento físico para poder estar disponible para ser utilizado por el delantero Alfredo Arias.
Sin embargo, el mediocampista de 32 se ha mantenido ausente y en el segundo semestre de 2025 no ha sumado minutos.
En las últimas horas se ha conocido que la no presencia de Harold Rivera tiene que ver con decisión del entrenador Alfredo Arias, ya que está en plenitud de condiciones para ser utilizado.
Se espera que en próximas jornadas Rivera sea considerado junto a Guillermo Celis, Didier Moreno y Carlos Esparragoza para ocupar un lugar en el centro de la cancha de Junior.
