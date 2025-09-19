¿En Junior se arrepienten de fichaje?: "no ha sido bueno"

¿Qué pasa con Lucas Monzón en Junior?

Desde su fichaje, Lucas Monzón generó dudas en Junior, ya que no jugaba en su anterior club, Racing de Montevideo, desde abril. Sin embargo, el zaguero presentó y superó las pruebas médicas antes de firmar su contrato.

Monzón solo ha tenido participación en tres partidos, de los cuales no ha terminado ninguno. Adicionalmente se ha convertido en un habitual paciente del cuerpo médico de Junior."

Por supuesto que no ha sido bueno para nosotros, no ha sido bueno para el Junior que el jugador no se haya podido recuperar, y que esté todavía, digamos, en ese proceso. Sin duda que no nos tiene satisfechos esa situación. Entiendo que el jugador y el cuerpo médico están haciendo todo lo posible", dijo Char en diálogo con El Heraldo.