Vie, 19/09/2025 - 11:52
¿En Junior se arrepienten de fichaje?: "no ha sido bueno"
Junior analiza la situación de un jugador.
Antonio Char, presidente de Junior de Barranquilla, habló del rendimiento del equipo 'rojiblanco' en el segundo semestre de 2025 en el que ha sido gran protagonista al estar disputando los primeros lugares de la Liga BetPlay.
En sus declaraciones, Char compartió la preocupación que hay en los directivos del club, teniendo en cuenta lo sucedido con el defensor central uruguayo Lucas Monzón, que no ha podido tener la regularidad deseada al sufrir constantes lesiones.
¿Qué pasa con Lucas Monzón en Junior?
Desde su fichaje, Lucas Monzón generó dudas en Junior, ya que no jugaba en su anterior club, Racing de Montevideo, desde abril. Sin embargo, el zaguero presentó y superó las pruebas médicas antes de firmar su contrato.
Monzón solo ha tenido participación en tres partidos, de los cuales no ha terminado ninguno. Adicionalmente se ha convertido en un habitual paciente del cuerpo médico de Junior."
Por supuesto que no ha sido bueno para nosotros, no ha sido bueno para el Junior que el jugador no se haya podido recuperar, y que esté todavía, digamos, en ese proceso. Sin duda que no nos tiene satisfechos esa situación. Entiendo que el jugador y el cuerpo médico están haciendo todo lo posible", dijo Char en diálogo con El Heraldo.
El presidente de Junior también explicó que las lesiones sufridas por Monzón son distintas a la que le impidió jugar en Racing de su país en el primer semestre de 2025.
"Han sido situaciones distintas a la lesión inicial con la que él vino. Sí, han sido otras situaciones de lesión, no propiamente la lesión con la que vino. Entonces, habría que terminar de ver si se puede recuperar lo más rápido posible", dijo.
