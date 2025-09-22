Actualizado:
En Junior se confirmó problema para la fecha 13 de la Liga BetPlay
Junior recibirá a Deportivo Pasto en el estadio Metropolitano.
Junior de Barranquilla pasa por un irregular momento en la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025 al registrar tres fechas sin victoria, en las que perdió con Unión Magdalena, igualó con La Equidad y empató con Deportivo Independiente Medellín.
A pesar de que la igualdad ante Medellín fue destacada, teniendo en cuenta que fue en condición de visita, el rendimiento del club 'rojiblanco' ha despertado algunas críticas en la afición.
Junior quiere regresar a la victoria
En la fecha 13 de la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla tendrá la oportunidad de volver al triunfo en condición de local, ya que recibirá en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a Deportivo Pasto.
Frente al conjunto nariñense, el equipo dirigido por Alfredo Arias tratará de conseguir la séptima victoria en el certamen para acercarse cada vez más a la clasificación a los cuadrangulares semifinales.
Problema en Junior Vs Deportivo Pasto
Sin embargo, para recibir a Deportivo Pasto se confirmó una mala noticia que tendrá que afrontar Junior. Se trata del castigo que deberá cumplir, después de conocerse la resolución 095 del Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional.
En el comunicado se informó que el cuadro 'rojiblanco' no podrá contar con público en la tribuna norte alta y además deberá pagar una multa de once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000).
La sanción tiene que ver con el mal comportamiento de los aficionados que se ubican en dicho sector del estadio Metropolitano.
"Sancionar al Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. (“Junior”) con una (1) fecha de suspensión parcial de plaza (Tribuna Norte Alta), así como imponer multa de ocho (8) SMMLV, equivalentes a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000) por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 9ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, entre el club El Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. y el Club Llaneros S.A", explicó la resolución.
