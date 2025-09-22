En Junior se confirmó problema para la fecha 13 de la Liga BetPlay

Problema en Junior Vs Deportivo Pasto

Sin embargo, para recibir a Deportivo Pasto se confirmó una mala noticia que tendrá que afrontar Junior. Se trata del castigo que deberá cumplir, después de conocerse la resolución 095 del Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional.

En el comunicado se informó que el cuadro 'rojiblanco' no podrá contar con público en la tribuna norte alta y además deberá pagar una multa de once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000).

La sanción tiene que ver con el mal comportamiento de los aficionados que se ubican en dicho sector del estadio Metropolitano.

"Sancionar al Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. (“Junior”) con una (1) fecha de suspensión parcial de plaza (Tribuna Norte Alta), así como imponer multa de ocho (8) SMMLV, equivalentes a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000) por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 9ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, entre el club El Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. y el Club Llaneros S.A", explicó la resolución.