Jue, 20/11/2025 - 11:11
En Junior se prenden las alarmas; se confirmó lesión y baja en plenos cuadrangulares
El equipo 'rojiblanco' confirmó mala noticia, después de derrotar a Medellín.
Junior de Barranquilla debutó con un importante triunfo en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay al derrotar en condición de local 1-0 a Deportivo Independiente Medellín.
El equipo 'rojiblanco' se impuso gracias a la anotación lograda por Didier Moreno y ahora se preparará para visitar en la segunda fecha del grupo A América de Cali el domingo 23 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero.
Junior confirmó lesión de Javier Báez
A pesar de conseguir la victoria y sumar los primeros tres puntos en los cuadrangulares, en Junior de Barranquilla se terminó el partido con una gran preocupación.
Y es que el defensor central Javier Báez no pudo finalizar el encuentro al sufrir un problema en su rodilla derecha.
Báez, que ha sido titular en gran parte de la temporada y uno de los referentes del equipo, fue inicialista en el duelo contra Medellín, pero en el descanso del entretiempo fue sustituido.
En las últimas horas, Junior dio a conocer que el zaguero paraguayo sufrió un esguince de rodilla grado 1.
Ante este panorama, Javier Báez sería baja, por lo menos, para el partido contra América por la fecha 2 de los cuadrangulares.
"Información oficial. El defensa Javier Báez debió retirarse del compromiso frente a Independiente Medellín tras presentar un esguince de rodilla grado 1. El jugador ya se encuentra bajo valoración y tratamiento por parte del cuerpo médico del club. Estaremos informando su evolución", comunicó Junior.
