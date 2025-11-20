En Junior se prenden las alarmas; se confirmó lesión y baja en plenos cuadrangulares

Junior confirmó lesión de Javier Báez

A pesar de conseguir la victoria y sumar los primeros tres puntos en los cuadrangulares, en Junior de Barranquilla se terminó el partido con una gran preocupación.

Y es que el defensor central Javier Báez no pudo finalizar el encuentro al sufrir un problema en su rodilla derecha.

Báez, que ha sido titular en gran parte de la temporada y uno de los referentes del equipo, fue inicialista en el duelo contra Medellín, pero en el descanso del entretiempo fue sustituido.