Junior perdió jugador por lesión.
Dimayor
Liga Betplay
Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 11:11

En Junior se prenden las alarmas; se confirmó lesión y baja en plenos cuadrangulares

El equipo 'rojiblanco' confirmó mala noticia, después de derrotar a Medellín.

Junior de Barranquilla debutó con un importante triunfo en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay al derrotar en condición de local 1-0 a Deportivo Independiente Medellín.

El equipo 'rojiblanco' se impuso gracias a la anotación lograda por Didier Moreno y ahora se preparará para visitar en la segunda fecha del grupo A América de Cali el domingo 23 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero.

Junior confirmó lesión de Javier Báez

A pesar de conseguir la victoria y sumar los primeros tres puntos en los cuadrangulares, en Junior de Barranquilla se terminó el partido con una gran preocupación.

Y es que el defensor central Javier Báez no pudo finalizar el encuentro al sufrir un problema en su rodilla derecha.

Báez, que ha sido titular en gran parte de la temporada y uno de los referentes del equipo, fue inicialista en el duelo contra Medellín, pero en el descanso del entretiempo fue sustituido.

En las últimas horas, Junior dio a conocer que el zaguero paraguayo sufrió un esguince de rodilla grado 1.

Ante este panorama, Javier Báez sería baja, por lo menos, para el partido contra América por la fecha 2 de los cuadrangulares.

"Información oficial. El defensa Javier Báez debió retirarse del compromiso frente a Independiente Medellín tras presentar un esguince de rodilla grado 1. El jugador ya se encuentra bajo valoración y tratamiento por parte del cuerpo médico del club. Estaremos informando su evolución", comunicó Junior.

