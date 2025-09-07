En Junior señalan culpables tras derrota ante Unión Magdalena

Los jugadores, culpables

En rueda de prensa posterior al partido, Guillermo Celis, uno de los capitanes de Junior, reconoció la responsabilidad que tiene el grupo de jugadores en el mal rendimiento del equipo.

"Tenemos que tener autocríticas, apretar los dientes por que lo perdimos nosotros los jugadores en la cancha. Pedimos disculpas y tenemos que seguir por que esto no para", afirmó.

Celis aseguró que al interior del plantel se deben reconocer los errores y trabajar para mejorar.

"No podemos creer que por que somos líderes le vamos a pasar por encima a los rivales. Somo los actores principales de esto. El técnico puede plantear algo, pero el equipo no tuvo espíritu ni intensidad. Es de nosotros los jugadores, tenemos que revisarnos, analizar qué hacemos bien y qué mal. Trabajar callados y aceptar las críticas", explicó.