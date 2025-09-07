Actualizado:
Dom, 07/09/2025 - 18:52
En Junior señalan culpables tras derrota ante Unión Magdalena
Junior sufrió su segunda derrota en la Liga BetPlay.
Junior de Barranquilla empezó a generar importantes dudas en su afición, después de caer en la fecha 10, la jornada de clásicos de la Liga BetPlay, ante Unión Magdalena con marcador de 1-3 en duelo que se llevó a cabo en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.
El equipo 'rojiblanco' dejó una pobre imagen , que se sumó al mal rendimiento demostrado a mitad de semana en la serie de octavos de final de la Copa BetPlay ante Atlético FC.
Los jugadores, culpables
En rueda de prensa posterior al partido, Guillermo Celis, uno de los capitanes de Junior, reconoció la responsabilidad que tiene el grupo de jugadores en el mal rendimiento del equipo.
"Tenemos que tener autocríticas, apretar los dientes por que lo perdimos nosotros los jugadores en la cancha. Pedimos disculpas y tenemos que seguir por que esto no para", afirmó.
Celis aseguró que al interior del plantel se deben reconocer los errores y trabajar para mejorar.
"No podemos creer que por que somos líderes le vamos a pasar por encima a los rivales. Somo los actores principales de esto. El técnico puede plantear algo, pero el equipo no tuvo espíritu ni intensidad. Es de nosotros los jugadores, tenemos que revisarnos, analizar qué hacemos bien y qué mal. Trabajar callados y aceptar las críticas", explicó.
Junior en la Liga BetPlay
A pesar de la derrota ante Unión Magdalena, Junior de Barranquilla se mantiene en la parte alta de la Liga BetPlay al registrar 20 puntos, luego de seis triunfos, dos empates y dos juegos perdidos.
En la próxima fecha, el conjunto 'rojiblanco' recibirá a La Equidad en el estadio Metropolitano el viernes 12 de septiembre a partir de las 6:30 de la tarde.
Fuente
Antena 2