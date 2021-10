En la 'cuerda floja': principales señalados del América en este semestre

América de Cali todavía no ha podido brillar en el fútbol colombiano como pensaba. El proyecto deportivo que empezó el técnico Juan Carlos Osorio no ha tenido un inicio positivo y las críticas no hacen falta. Pero más allá de señalar la actuación de él como entrenador, la hinchada también le baja el pulgar a varios de los jugadores.

Puede ver: El escaso margen de error que tiene América: puntos que ahora necesita para clasificar

Incluso, el mal presente de varios deportistas es tan complicado que ya se habla de que están en la 'cuerda floja'. Pero ¿quiénes son las fichas que la gente no quiere?

Sobre los refuerzos que llegaron en este semestre, aparecen nombres como el de Gustavo Torres, Elvis Mosquera, Mauricio Gómez. Jorge Segura, Larry Angulo, Geovan Montes, etc. No obstante, estos son los que más critican por su constante rendimiento negativo.

Por otro lado, respecto a los futbolistas que llegaron en temporadas anteriores aparecen nombres como Jeison Lucumí, Héctor Quiñones y Joao Rodríguez.

Entretanto, América espera recomponer el camino en el fútbol colombiano, lograr entrar a los ocho para así generar credibilidad en el proyecto deportivo de Juan Carlos Osorio.

Lea también: Arquero de Millonarios salió a cobrar tras el partido ante América

Los 'Escarlatas' son octavos con 18 puntos en trece encuentros disputados y una diferencia de gol de 1. Aunque por ahora están dentro del grupo de clasificados, lo ideal es sumar cerca de puntos para confirmar su presencia en las finales.