En Medellín aceptan culpa por derrota con Junior y falta de gol: "me siento responsable"

Deportivo Independiente Medellín perdió el invicto en la Liga BetPlay al caer 0-1 en su visita a Junior de Barranquilla en partido válido por la fecha 12 que se disputó en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

A pesar de demostrar un buen juego colectivo y generar importantes opciones para anotar, los dirigidos por Alejandro Restrepo mantuvieron la mala racha de los últimos cinco compromisos, en los que solo han marcado un gol.

Lea también: Junior le ganó al Medellín por la mínima y se acercó al liderato

Al final del partido, el delantero polaco argentino Francisco Fydriszewski asumió la responsabilidad por las pocas celebraciones del equipo antioqueño, teniendo en cuenta que fue contratado como una posible solución en el frente de ataque.

"Yo como delantero me siento responsable por que me trajeron acá para hacer goles y no se están dando. Por las circunstancias tengo que asumir la responsabilidad que tengo que es grande y la voy a asumir", afirmó.

Fydriszewski explicó que Medellín juega sus compromisos y somete a los rivales, pero no concreta las oportunidades.

"Donde vamos sometemos al rival, de visitante o de local tenemos dominio de la pelota y generamos opciones de gol. Hoy nos juzgan mucho por el resultado y el fútbol es de resultados, si el delantero no hace gol no sirve, pero nadie ve el trabajo invisible que se hace", explicó.

Vea también: Millonarios es líder y Junior lo escolta: Tabla de posiciones de Liga Betplay - fecha 12

Finalmente, el atacante le envió un mensaje de agradecimiento a la afición de Medellín por el apoyo en condición de local..

"Que nos sigan apoyando, nos sentimos en falta, vamos a tomar el compromiso y responsabilidad de revertir la situación que estamos pasando. Se ve muy grave por que perdimos el primer partido, es mejor que nos pase ahora y no en las finales", dijo.