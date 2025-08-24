Actualizado:
Dom, 24/08/2025 - 08:20
En Millonarios desmienten cajón a David González y resaltan victoria sobre Junior
Millonarios logró su primer victoria en el campeonato.
Millonarios se sacudió de los malos resultados y logró una contundente victoria en la fecha 8 de la Liga BetPlay al golear en condición de local 3-0 a Junior de Barranquilla.
El equipo embajador celebró de esta manera su primer triunfo en el campeonato para darle inicio al segundo ciclo que tendrá Hernán Torres como director técnico.
Al término del compromiso, el defensor central Jorge Arias, quien ha oficializado como capitán, destacó la victoria, pero también recordó a David González, que dejó el cargo de entrenador por los malos resultados.
"Un sacudón, lastimosamente no se pudo cumplir con el profe David, recordarlo por todo lo que nos enseñó. Fuimos efectivos, Junior no nos pudo agredir", afirmó.
Millonarios no le hizo cajón a David González
Jorge Arias explicó que en Millonarios el plantel no le hizo el popular cajón a David González y más bien destacó lo aprendido por el ex entrenados.
"La actitud no cambió mucho, hoy fluyó todo, lastimosamente después de las salida de David estuvimos efectivos y compactos. Romper el invicto a Junior habla del lindo deporte que cualquiera le puede ganar a los mejores también", explicó.
"David nos enseñó muchísimos hacerle cajón un técnico como él es una declaración que tengo que respetarlas. Me golpea, lo siento por que al profe le aprendimos mucho, el fútbol es así. Hace dos meses estuvimos a punto de llegar a una final. No creo que en el fútbol exista eso. Lastimosamente todo fluyó ya tarde tarde. Ganar era un homenaje a él", dijo.
Importante triunfo sobre Junior
Jorge Arias también resaltó la importancia de ganarle a Junior, que a pesar de la derrota se mantiene como líder del campeonato.
"Ganarle al líder da mucha alegría. El grupo siempre ha estado unido, pero no hemos ganado nada, a penas es la primera victoria, Ganar nos va a traer que los hinchas sigan llegando con buena energía para que las cosas sigan fluyendo", afirmó.
Fuente
Antena 2