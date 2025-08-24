En Millonarios desmienten cajón a David González y resaltan victoria sobre Junior

Millonarios se sacudió de los malos resultados y logró una contundente victoria en la fecha 8 de la Liga BetPlay al golear en condición de local 3-0 a Junior de Barranquilla.

El equipo embajador celebró de esta manera su primer triunfo en el campeonato para darle inicio al segundo ciclo que tendrá Hernán Torres como director técnico.

Al término del compromiso, el defensor central Jorge Arias, quien ha oficializado como capitán, destacó la victoria, pero también recordó a David González, que dejó el cargo de entrenador por los malos resultados.

"Un sacudón, lastimosamente no se pudo cumplir con el profe David, recordarlo por todo lo que nos enseñó. Fuimos efectivos, Junior no nos pudo agredir", afirmó.