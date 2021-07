En Millonarios se habla de cortocircuito: ¿qué pasó entre Gamero y la directiva?

“En Millonarios hay algo que me preocupa. Alberto Gamero ha dicho que habló con Jorman Campuzano, que le interesa, que es un precio manejable y que ojalá se pudiera dar la oportunidad. Pero uno habla con la directiva de Millonarios y dice que no hay ninguna posibilidad, que el empresario lo acercó... Ahí hay un cortocircuito entre cuerpo técnico y la directiva porque hacen saber dos cosas distintas: por un lado, que no va a haber manera de reforzar al equipo, cosa que debería pasar, y por otra, apenas lógico, que Gamero ha pedido que le refuercen al equipo”, dijo Casale en su podcast.

Gamero ha aceptado que quiere al futbolista dentro de la plantilla de Millonarios, mientras que los directivos no dan su brazo a torcer, excusados en la situación económica que vive el conjunto bogotano desde el año pasado por la pandemia.

Por lo pronto, Millonarios piensa en su debut por Liga ante el Pasto el próximo domingo en el cierre de la primera fecha como visitante. Los azules quieren volver a repetir la campaña del semestre anterior para pelear por la estrella de diciembre.