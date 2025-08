En Nacional responden: ¿llegará otro refuerzo y qué pasará con Gandolfi?

Atlético Nacional fichará a otro jugador

A pesar de que la serie de octavos de final de la Copa Libertadores se jugará entre el 12 y 19 de agosto, alrededor de Atlético Nacional se especuló con la posibilidad de sumar un refuerzo más para el segundo semestre.

Gustavo Fermani, director deportivo del cuadro 'verdolaga', se refirió al respecto en diálogo con Clásico Paisa en donde dio una contundente respuesta.

"En este momento no creo, pero son jugadores libres, algo puede aparecer. No es que estemos buscando ni tratando de convencer a algún jugador. En el seguimiento no hay jugadores libres que tengamos contemplados", afirmó.