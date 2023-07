En Nacional salieron en defensa de jugador que se fue: "No hay por qué ensuciar su imagen"

Atlético Nacional está a la espera del partido de ida de los octavos de final de la Copa Betplay, tras el aplazamiento del encuentro frente a Águilas Doradas para este fin de semana.

Mientras tanto, hay tiempo para hablar de la actualidad del cuadro verdolaga y de uno de los jugadores que sorpresivamente dejó las filas paisas.

Se trata de Danovis Banguero, quien no continuó en el más veces campeón del fútbol colombiano, ya que era poco probable que se le renovara su contrato, el cual terminaba en diciembre próximo. Así lo manifestó el presidente Mauricio Navarro en entrevista con el periódico El Colombiano.

Vea también: ¿Nacional trae un goleador que no hace muchos goles? ¿se destapará?

“Es un gran profesional, diría que es de los que más me impresiona. Respetuoso, atento al trabajo, preocupado por su parte física, su peso, un buen líder. En ese sentido, nos da mucha tristeza perderlo, pero entendemos que tenemos cuatro laterales izquierdos y no podemos quedarnos con todos. A él se le vence el contrato a fin de año y no era fácil su renovación, teniendo a Álvaro Angulo, Andrés Salazar y Samuel Velásquez. Era difícil sostener a los 4 y vimos que Danovis tuvo la fortuna de que Águilas le ofreció, no solamente estar este resto de temporada, sino un año más y eso le otorga una estabilidad laboral mayor. Es un gran profesional y le deseamos lo mejor”.

En la entrevista con El Colombiano, se le preguntó al dirigente si era cierto que Danovis dañaba el ambiente del equipo, a lo cual Mauricio Navarro de manera tajante.

Le puede interesar: Nacional confirma la lesión de Dorlan Pabón: tiempo de baja del delantero verdolaga

“No tiene nada que ver con malos momentos en el club, con malos pasajes. Por el contrario, siempre ayudó, miró a los ojos. Mis respetos para él y me quito el sombrero como profesional. No hay por qué ensuciar su imagen”.

Del mismo modo, el presidente de Atlético Nacional manifestó que no es cierto que se haya recibido una oferta de compra por parte del Grupo Gilinski, tal como trascendió en los últimos días.

“Yo no la conozco. Es cierto que es un grupo que está comprando los activos más importantes del país, pero acá no ha llegado nada”.