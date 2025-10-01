En Nacional se olvidan de Gandolfi: "la energía no era buena"

Atlético Nacional renovó energías

En rueda de prensa previo al partido contra Boyacá Chicó, el lateral izquierdo Camilo Cándido habló de la nueva energía que se siente en el plantel de Atlético Nacional, luego de la salida de Javier Gandolfi.

"Pienso que todos los cambios son para mejorar. No diré que no veníamos haciendo un buen trabajo con Javier (Gandolfi). Las decisiones las tomaron los que las tenían que tomar. Trabajamos de buena manera pero los resultados eran negativos. En la burbuja que teníamos adentro no era tan positiva, la energía no era buena, quizás el cambio hizo cambiar la energía para el lado positivo", afirmó.

Cándido también aseguró que el plantel de jugadores hizo un autoanálisis para recomponer el camino y mejorar el rendimiento.

"Hicimos un autoanálisis por que sabíamos que teníamos que cambiar y poner de nosotros, no es que ahora que está Diego íbamos a cambiar. Somos nosotros los que jugamos, tomamos buenas o malas decisiones. No es por que esté un técnico parado en la línea la energía va a ser buena o mala. Los resultados llevaron a eso y se empieza a contagiar. Con Javier disfrutábamos entrenar, pero la energía que teníamos adentro no era la mejor", agregó.