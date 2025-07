En plena fecha 1, se 'cocina' la salida de un técnico de Liga Betplay

Inició la Liga Betplay del segundo semestre de 2025, y con ella hubo un partido que llamó la atención y fue el de Once Caldas vs Atlético Nacional en el estadio Palogrande de Manizales, el cual arrojó una victoria 3-1 para los antioqueños. Tras el juego, muchos han pedido la 'cabeza' de Hernán Darío Herrera.

Pues el entrenador de Once Caldas ha tenido algunos comentarios desacertados en rueda de prensa, los cuales terminan por 'hundirlo' en vista de que su desempeño al frente del equipo hace un buen rato dejó de ser sobresaliente.

El dato que deja mal parado al Arriero Herrera en Once Caldas

Inicialmente, Once Caldas ya competa ocho partidos en línea sin ganar, sumando uno de Copa Sudamericana, seis de cuadrangulares y el primero de la Liga Betplay 2025-II. Su último triunfo se remonta al 25 de mayo cuando derrotó 1-0 a Deportivo Cali por la fecha 20.

Una vez terminado el partido, en los comentarios a la pieza gráfica que publicó el equipo en su cuenta de X, muchos aficionados comentaron pidiendo la salida de Hernán Darío Herrera, puesto que no ven mejoras en Once Caldas y por el contrario ya no hay sintonía con el DT.