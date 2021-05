¿En qué quedó lo de llegar al Pereira? Juan Carlos Osorio dio su versión

Juan Carlos Osorio, en la entrevista con En La Jugada Fin de Semana de RCN Radio, habló del intento por hacerse con las riendas del Deportivo Pereira. El entrenador no se escondió y dio su versión de lo que al final pasó, señalando que dicha posibilidad no se terminó de dar debido a que no hubo acuerdo posible.

“Esa es la decisión cuando uno acepta una invitación de esta naturaleza. Sé que muchos se van a sentir defraudados, porque yo públicamente no quería hablar de estos temas, es algo muy personal; pero no me voy a correr a la pregunta”, comenzó diciendo el entrenador que suena para dirigir al América de Cali.

Luego explicó: “el Deportivo Pereira es un club al que queremos mucho Pompilio Páez y yo. Les acercamos unos inversionistas, ninguno pudo llegar a un acuerdo; hicimos hasta lo imposible por empezar de cero para trabajar con el club con el que nos sentimos emocionalmente atados, pero no se pudo. Tampoco podemos seguir esperando por mucho tiempo porque al final somos gente que necesitamos trabajar y producir en el fútbol para responder por una familia”.

Y luego comentó que “simplemente no se pudo y les deseamos que eso llegue a un buen final y quede en buenas manos porque Pereira merece un buen equipo, es una ciudad futbolera que históricamente ha conseguido muy poco con el club.

“Entendemos cómo es el fútbol y su dinámica porque estamos viviendo una situación sociopolítica que nos defrauda a todos y creemos que el fútbol puede construirse de un mejor nivel si todos hacemos sacrificios económicos por aportar al fútbol nuestro y que representemos a nuestro país como lo hace el ciclismo”.