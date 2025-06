En Santa Fe envían mensaje a Falcao: "el fútbol colombiano lo necesita"

Independiente Santa Fe dio un golpe sobre la mesa al derrotar en la fecha 6 de los cuadrangulares semifinales a Millonarios con marcador de 2-1 y con este resultado clasificar a la gran final de la Liga BetPlay-I de 2025.

Al término del compromiso disputado en el estadio El Campín el experimentado delantero Radamel Falcao García explotó en rueda de prensa al criticar fuertemente el arbitraje de Andrés Rojas.

"No entendemos la serie de situaciones que se nos fueron dando en el encuentro... Lo del primer gol que hay dudas, pero siempre, en todo el torneo fueron en contra de Millonarios, así me den 50 mil fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero siempre ante la duda era en contra nuestro. Que se jodan los de VAR, en Manizales nos robaron dos penales, uno a Mosquera y uno a Giordana. Nos robaron, todo el torneo, ante la duda, en contra de Millonarios, así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo”, dijo el 'tigre'.