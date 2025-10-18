En Santa Fe hacen autocrítica y dejan mensaje al hincha: "seguir apoyando"

Independiente Santa Fe puso en riesgo su lugar en el grupo de los ocho de la Liga BetPlay, después de empatar en condición de visita 0-0 con Boyacá Chicó en partido válido por la fecha 16.

Con este resultado, el conjunto 'cardenal' se ubica en la octava posición con 21 unidades y deberá esperar los resultados de Deportivo Cali, Alianza y Once Caldas para saber si terminará la jornada en los puestos de clasificación.

Al término del compromiso, Hugo Rodallega, delantero y capitán de Santa Fe, describió las falencias que evidenció el equipo frente a Boyacá Chicó y los aspectos a corregir.

"La intención siempre es marcar. Hoy no estuvimos finos, aceptamos y nos responsabilizamos. Intentamos pasar la página por que si no quedamos ahí será complicado. Le damos valor al esfuerzo que se hizo y la mentalidad está puesta en el partido del lunes contra Medellín", afirmó.