En Santa Fe hacen autocrítica y dejan mensaje al hincha: "seguir apoyando"
Santa Fe empató con Boyacá Chicó en la fecha 16 de la Liga BetPlay.
Independiente Santa Fe puso en riesgo su lugar en el grupo de los ocho de la Liga BetPlay, después de empatar en condición de visita 0-0 con Boyacá Chicó en partido válido por la fecha 16.
Con este resultado, el conjunto 'cardenal' se ubica en la octava posición con 21 unidades y deberá esperar los resultados de Deportivo Cali, Alianza y Once Caldas para saber si terminará la jornada en los puestos de clasificación.
Al término del compromiso, Hugo Rodallega, delantero y capitán de Santa Fe, describió las falencias que evidenció el equipo frente a Boyacá Chicó y los aspectos a corregir.
"La intención siempre es marcar. Hoy no estuvimos finos, aceptamos y nos responsabilizamos. Intentamos pasar la página por que si no quedamos ahí será complicado. Le damos valor al esfuerzo que se hizo y la mentalidad está puesta en el partido del lunes contra Medellín", afirmó.
Por otro lado, Rodallega le dejó un mensaje a la hinchada de Santa Fe para que siga creyendo en el trabajo del equipo.
"El mensaje al hincha es claro, tienen que seguir apoyando, seguir confiando en el club, en el equipo y en lo que se está haciendo. Es normal que no se sientan contentos con la posición en la tabla, pero estamos para luchar. El equipo ha demostrado que ante las adversidades se sobrepone. Lo vamos a dar todo y vamos a intentar meternos para defender lo que ya hemos ganado", dijo.
Aspectos a corregir
Finalmente, Hugo Rodallega explicó los aspectos que debe corregir Santa Fe para obtener buenos resultados.
"Se le pide a los volantes acompañamiento, en algunas jugadas faltó eso. También se tiene que ajustar la definición, estamos llegando, pero nos falta el toque para definir, vamos a intentar corregir", afirmó.
