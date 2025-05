"En Santa Fe hay cosas que no huelen bien"

Independiente Sana Fe acabó con la mala racha de cuatro partidos sin victorias al derrotar en la noche del miércoles 30 de abril en condición de visita a Llaneros en compromiso que estaba pendiente de la fecha 15 de la Liga BetPlay.

Con la celebración, el conjunto cardenal llegó a 27 puntos y se acercó a la clasificación a los cuadrangulares semifinales a falta de tres encuentros para completar la fase todos contra todos.

A pesar de la victoria, Carlos Antonio Vélez hizo un contundente análisis de la situación de Santa Fe, en el que dejó entrever que se podrían estar registrando situaciones extrañas al interior del equipo.

"Lo de Santa Fe es un paliativo. Que rompe cuatro fecha sin ganar, pero hay una cosa muy extraña, A Peirano lo sacan los jugadores. que montaron su novela que los trataba muy mal. Tuvieron uno de la casa y armaron la natillera, pero ahora traen un técnico de verdad y volvemos a los de Peirano", dijo Vélez.

El analista se cuestionó la actitud de los jugadores y además dejó en el aire la posibilidad de algunas situaciones externas.

"La cara no es la misma, el partido pasado contra Boyacá Chicó, en el segundo tiempo, hubo unas jugadas que me dije que hay algunos que no le quieren caminar a esto. Sería bueno que Santa Fe revisara internamente qué está pasando. Desde afuera hay mucho ruido. Técnicos quieren ese puesto, exdirigentes quieren llegar y gente que quiere meter la mano. Hay cosas que no me huelen bien", agregó.

Próximo partido de Santa Fe

Después de ponerse al día en el calendario derrotando a Llaneros en partido de la fecha 15, Independiente Santa Fe volverá a la actividad en la fecha 18 recibiendo a Junior de Barranquilla en el estadio El Campín.