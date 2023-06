En Santa Fe niegan acuerdo con Bodhert y revelan tres serios aspirantes a DT; uno sí que es polémico

Pasan los días e Independiente Santa Fe sigue sin director técnico en propiedad, pues Gerardo Bedoya continúa como timonel encargado del Rojo, que luego de quedar eliminado de la Liga Betplay, pretende salvar el semestre clasificando a octavos de final de Copa Sudamericana -o al menos asegurándose un lugar en el repechaje-.

Sin embargo, parece que Eduardo Méndez, presidente del club, ha analizado al menos diez candidatos a la dirección técnica, plaza que parecía que sería ocupada por un extranjero, no obstante, todos los que han mirado, tienen contrato en sus respectivos clubes.

Es por ello que se ha especulado que el nuevo técnico de Independiente Santa Fe está en la Liga Betplay, y los rumores apuntan a Hubert Bodhert (Alianza Petrolera); sin embargo, en un diálogo entre El Tiempo y Eduardo Méndez, este último desmintió un acuerdo con el DT cartagenero, y más bien comentó que la búsqueda continúa.

¿Cuáles son los tres técnicos más cercanos a Santa Fe?

Y es que el presidente de los Cardenales comentó: "Yo nunca he hablado con (Hubert) Bodhert. Lo he visto un par de veces y nos hemos saludado", afirmando posteriormente que "me encanta ese técnico", pero que habrá que esperar si continúa o no al frente de los Aurinegros; por lo que es sigue estando en la baraja.

Además, habría otros dos candidatos a la dirección técnica de Independiente de Santa Fe, y uno de estos es Lucas González, quien -según algunos comunicadores- renunció a Águilas Doradas por lo que tendría vía libre para llegar al Rojo, recordando que el bogotano en principio iba a ser el asistente de Harold Rivera en el equipo, pero hizo a un lado el acuerdo debido a la propuesta del cuadro de Rionegro.

Entre tanto, habría otro nombre rondando las arcas de Santa Fe, y se trata del venezolano César Farías, quien tiene pasado en varias categorías de la selección de su país, pero recientemente fue desvinculado de Aucas de Ecuador, pues golpeó a dos jugadores de un rival (Delfín) y afronta una sanción que le impide entrenar en el país vecino. Eso sí, a finales de 2022 fue campeón de la Liga Pro.

Por último, en cuanto a la probabilidad de Leonel Álvarez como DT de Santa Fe, esta no se ha esfumado, sin embargo sí es lejana principalmente por la diferencia entre la pretensión del entrenador y lo que puede ofertar el club, pues en el Rojo le propusieron un salario que apenas supera el 50% de lo que pide el antioqueño.