En Santa Fe terminan el 2025 tranquilos: "el balance del año fue positivo"

Independiente Santa Fe quedó oficialmente sin posibilidad de luchar por el título de la Liga BetPlay en el segundo semestre de 2025, después de perder en la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales en condición de visita ante Deportes Tolima.

Con este resultado, el conjunto cardenal quedó con solo tres puntos, mientras que el pijao sigue en carrera por el campeonato al llegar a 10 unidades, a falta de dos jornadas.

A pesar de la derrota, al interior de Independiente Santa Fe existe cierta tranquilidad por lo hecho durante el año, principalmente por el título logrado en el primer semestre y la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Al respecto se refirió Hugo Rodallega, capitán y máximo referente del equipo, quien aseguró que el balance del año es positivo.

"Estoy feliz en Santa Fe, vamos a seguir intentado, aportar lo mejor para que Santa Fe siga creciendo. El balance del año es positivo, no quiero sonar conformista por que nos duele perder la posibilidad de llegar a una nueva final, pero han sido más las cosas buenas que se han hecho. La idea es terminar bien y pensar en el proyecto para el próximo año", dijo Rodallega en rueda de prensa.