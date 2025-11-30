Actualizado:
Dom, 30/11/2025 - 08:17
En Santa Fe terminan el 2025 tranquilos: "el balance del año fue positivo"
Hugo Rodallega hizo un análisis del 2025 y anticipó lo que se vendrá para el equipo cardenal en 2026.
Independiente Santa Fe quedó oficialmente sin posibilidad de luchar por el título de la Liga BetPlay en el segundo semestre de 2025, después de perder en la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales en condición de visita ante Deportes Tolima.
Con este resultado, el conjunto cardenal quedó con solo tres puntos, mientras que el pijao sigue en carrera por el campeonato al llegar a 10 unidades, a falta de dos jornadas.
A pesar de la derrota, al interior de Independiente Santa Fe existe cierta tranquilidad por lo hecho durante el año, principalmente por el título logrado en el primer semestre y la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
Al respecto se refirió Hugo Rodallega, capitán y máximo referente del equipo, quien aseguró que el balance del año es positivo.
"Estoy feliz en Santa Fe, vamos a seguir intentado, aportar lo mejor para que Santa Fe siga creciendo. El balance del año es positivo, no quiero sonar conformista por que nos duele perder la posibilidad de llegar a una nueva final, pero han sido más las cosas buenas que se han hecho. La idea es terminar bien y pensar en el proyecto para el próximo año", dijo Rodallega en rueda de prensa.
El capitán cardenal también anticipó que en próximos días se presentará al nuevo entrenador y se enfocó el trabajo que se deberá hacer para la temporada 2026.
"Le doy mucho valor a lo que hicimos durante el año. Santa Fe ha mostrado carácter, ha sido más lo bueno que lo malo. En eso malo está no haber llegado a la final del segundo semestre. Esto no corta las alas para que el equipo siga soñando y termine con dignidad los cuadrangulares y con el nuevo entrenador, que me imagino pronto lo anunciarán y el proyecto que se está manejando, hay que poner el grano de arena e ir construyendo lo del 2026", afirmó.
Finalmente, Hugo Rodallega aseguró que espera que Santa Fe haga una buena participación en la Copa Libertadores.
"En la Libertadores esperamos hacerlo de la mejor manera y además apuntarle a todo, a la Liga, la Superliga, hay que intentar ganar todos los campeonatos", dijo.
El nuevo técnico de Santa Fe
Se espera que en las próximas horas, Independiente Santa Fe presente al uruguayo Pablo Repetto como su nuevo director técnico para la temporada 2026.
Extraoficialmente se ha conocido que Repetto ya trabajo de la mano del presidente Eduardo Méndez en el proyecto para el próximo año y solo se estaba a la espera de terminar la actividad del 2025 para anunciarlo oficialmente.
Fuente
Antena 2