En Tolima todavía no se creen finalistas: "No hemos cumplido"

Deportes Tolima quedó muy cerca de convertirse en el primer finalista de la Liga BetPlay-II de 2025, después de derrotar en la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales a Independiente Santa Fe.

El equipo de Ibagué se impuso sobre la hora, gracias a una solitaria anotación de Adrián Parra.

Con la victoria, los dirigidos por Lucas González llegaron a 10 puntos, que le permiten comandar el grupo B y además con la posibilidad de asegurar la clasificación en la siguiente jornada.