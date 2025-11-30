Actualizado:
Dom, 30/11/2025 - 08:54
En Tolima todavía no se creen finalistas: "No hemos cumplido"
Lucas González destacó la victoria sobre Santa Fe, pero aseguró que tiene los pies en la tierra.
Deportes Tolima quedó muy cerca de convertirse en el primer finalista de la Liga BetPlay-II de 2025, después de derrotar en la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales a Independiente Santa Fe.
El equipo de Ibagué se impuso sobre la hora, gracias a una solitaria anotación de Adrián Parra.
Con la victoria, los dirigidos por Lucas González llegaron a 10 puntos, que le permiten comandar el grupo B y además con la posibilidad de asegurar la clasificación en la siguiente jornada.
A pesar de la victoria, el entrenador Lucas González quiso mantener la calma al asegurar que todavía faltan dos jornadas y aún no se ha cumplid con el objetivo.
"Todavía nos faltan dos partidos. Somos primeros en la reclasificación y en el grupo,, pero todavía nos quedan dos partidos, no hemos cumplido con el objetivo, tenemos los pues en la tierra"; dijo González.
El entrenador vinotinto también destacó lo hecho por el guardameta Neto Volpi, quien entró al compromiso como cambio, teniendo en cuenta la lesión que sufrió Cristopher Fiermarin.
"Estoy muy contento por Neto, como entrenador estoy contento por contar con los dos mejores porteros del fútbol en Colombia", dijo.
Finalmente, Lucas González le agradeció el apoyo al aficionado de Tolima y destacó que esa energía e impulso han sido clave para el equipo.
"Necesitamos que la gente nos acompañe. Sentimos el apoyo. No sé si somos candidatos al título. Hay que ganarse ese derecho. El paso que dimo es fundamental", afirmó.
Fuente
Antena 2