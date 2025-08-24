Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 18:20
América de Cali vs Atlético Nacional: partido en vivo por la fecha 8 de Liga Betplay 2025-2
América de Cali se enfrenta a Atlético Nacional, en Liga Betplay 2025-2
América de Cali se enfrenta a Atlético Nacional por Liga Betplay 2025-2 este 24 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
América de Cali vs Atlético Nacional: número de goles marcados y partidos jugados
