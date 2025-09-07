Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
América vs Cali
Liga Betplay 2025-2
Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 16:10

América de Cali vs Deportivo Cali: partido en vivo por la fecha 10 de Liga Betplay 2025-2

América de Cali se enfrenta a Deportivo Cali, en Liga Betplay 2025-2

América de Cali se enfrenta a Deportivo Cali por Liga Betplay 2025-2 este 07 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

América de Cali vs Deportivo Cali: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
América de Cali

América de Cali

Imagen
Deportivo Cali

Deportivo Cali

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido