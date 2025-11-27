Cargando contenido

América vs Medellín
Liga Betplay 2025-2
Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 19:30

América de Cali vs Independiente Medellín: partido en vivo por la fecha 3 de Liga Betplay 2025-2

América de Cali se enfrenta a Independiente Medellín, en Liga Betplay 2025-2

América de Cali se enfrenta a Independiente Medellín por Liga Betplay 2025-2 este 27 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

América de Cali vs Independiente Medellín: número de goles marcados y partidos jugados

Antena 2
América de Cali

América de Cali

Independiente Medellín

Independiente Medellín

Liga Betplay

Liga Betplay

