Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 18:20
América de Cali vs Unión Magdalena: partido en vivo por la fecha 19 de Liga Betplay 2025-2
América de Cali se enfrenta a Unión Magdalena por Liga Betplay 2025-2 este 09 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
América de Cali vs Unión Magdalena: número de goles marcados y partidos jugados
