Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
América vs Magdalena
Liga Betplay 2025-2
Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 18:20

América de Cali vs Unión Magdalena: partido en vivo por la fecha 19 de Liga Betplay 2025-2

América de Cali se enfrenta a Unión Magdalena, en Liga Betplay 2025-2

América de Cali se enfrenta a Unión Magdalena por Liga Betplay 2025-2 este 09 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

América de Cali vs Unión Magdalena: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
América de Cali

América de Cali

Imagen
Unión Magdalena

Unión Magdalena

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido