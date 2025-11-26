Actualizado:
Dom, 23/11/2025 - 18:30
Atlético Bucaramanga vs Fortaleza FC: partido en vivo por la fecha 3 de Liga Betplay 2025-2
Atlético Bucaramanga se enfrenta a Fortaleza FC, en Liga Betplay 2025-2
Atlético Bucaramanga se enfrenta a Fortaleza FC por Liga Betplay 2025-2 este 26 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Atlético Bucaramanga vs Fortaleza FC: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2