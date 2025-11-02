Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Bucaramanga vs Equidad
Liga Betplay 2025-2
Actualizado:
Jue, 30/10/2025 - 15:00

Atlético Bucaramanga vs La Equidad: partido en vivo por la fecha 19 de Liga Betplay 2025-2

Atlético Bucaramanga se enfrenta a La Equidad, en Liga Betplay 2025-2

Atlético Bucaramanga se enfrenta a La Equidad por Liga Betplay 2025-2 este 02 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Atlético Bucaramanga vs La Equidad: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga

Imagen
La Equidad

La Equidad

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido