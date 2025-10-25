Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Bucaramanga vs Llaneros
Liga Betplay 2025-2
Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 16:10

Atlético Bucaramanga vs Llaneros FC: partido en vivo por la fecha 17 de Liga Betplay 2025-2

Atlético Bucaramanga se enfrenta a Llaneros FC, en Liga Betplay 2025-2

Atlético Bucaramanga se enfrenta a Llaneros FC por Liga Betplay 2025-2 este 25 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Atlético Bucaramanga vs Llaneros FC: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga

Imagen
Llaneros FC

Llaneros FC

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido