Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Atl. Nacional vs América
Liga Betplay 2025-2
Actualizado:
Lun, 17/11/2025 - 19:30

Atlético Nacional vs América de Cali: partido en vivo por la fecha 1 de Liga Betplay 2025-2

Atlético Nacional se enfrenta a América de Cali, en Liga Betplay 2025-2

Atlético Nacional se enfrenta a América de Cali por Liga Betplay 2025-2 este 20 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Atlético Nacional vs América de Cali: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Imagen
América de Cali

América de Cali

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido